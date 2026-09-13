Владимирцы завоевали медали на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады

фото со страницы Министерства социальной защиты Владимирской области в ВК

В Тольятти состоялась Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике. В ней приняла участие команда спортсменов из Владимирской области, в состав которой вошли ребята из учреждений социального обслуживания.

Итогом на соревнованиях по бегу и метанию ядра стали награды: 10 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых!

Особо отличился Евгений Сычев из Владимирского дома социального обслуживания, продемонстрировав невероятную выносливость и завоевав золотую медаль в беге на дистанции 3000 метрв и серебряную на дистанции 1500 метров.