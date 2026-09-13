Во Владимирской области идет подготовка избирательных участков к выборам

фото со страницы Избирательной комиссии Владимирской области в ВК

Участковые избирательные комиссии Владимирской области готовятся к старту выборов - оборудуют помещения участков, принимают заявления от тех, кто хочет выбрать удобный участок или вызвать комиссию на дом. А еще избиратели могут уточнить в своей УИК правильность сведений о себе в списке избирателей.

Участковые комиссии до дней голосования будут работать в будни с 17 до 21 часа, а в выходные с 9 до 15 часов.

Адрес своей участковой комиссии можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России и в личном кабинете на портале Госуслуг.

Напомним, что выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Выбирать будем депутатов Государственной Думы, также состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по округу № 24 (в Вязниковском муниципальном округе), в семи муниципальных образованиях состоятся выборы в органы местного самоуправления.