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НовостиОбщество13 сентября 2026 5:54

Жительнице Киржача неправильно начислили пособие на детей

Прокуратура помогла добиться перерасчета
Виктория СУХОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Киржача обратилась за помощью в прокуратуру. Ей неправильно начислили ежемесячное пособие на двух детей.

Было установлено, что в апреле текущего года был неверно произведен расчет полученного женщиной и её супругом дохода, что привело к установлению выплаты в меньшем размере. После прокурорского вмешательства нарушения устранены.

Обратившейся сделали перерасчет пособия, недополученные за 4 месяца денежные средства ей перечислены, подчеркнули в надзорном ведомстве.