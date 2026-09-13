Жительнице Киржача неправильно начислили пособие на детей

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Жительница Киржача обратилась за помощью в прокуратуру. Ей неправильно начислили ежемесячное пособие на двух детей.

Было установлено, что в апреле текущего года был неверно произведен расчет полученного женщиной и её супругом дохода, что привело к установлению выплаты в меньшем размере. После прокурорского вмешательства нарушения устранены.

Обратившейся сделали перерасчет пособия, недополученные за 4 месяца денежные средства ей перечислены, подчеркнули в надзорном ведомстве.