Во Владимирской области сохраняется угроза атаки БПЛА

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13 сентября в 1.40 в РСЧС Владимирской области сообщили о возникновении беспилотной опасности. А в 8.12 последовало сообщение о том, что угроза сохраняется. Опасность длится уже около восьми часов.

При объявлении угрозы атаки украинских дронов необходимо соблюдать правила безопасности. Оставайтесь в помещении и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге.

Запрещена съемка БПЛА и работы ПВО. Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БПЛА или его частей не подходите к ним и сообщите по телефону «112».