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НовостиОбщество12 сентября 2026 14:11

Глава города Владимира проверил ход благоустройства рядом с ДДюТ

В настоящее время там идет укладка тротуарной плитки для создания пешеходных зон
Алексей СУХОВ
Фото со страницы Сергея Волкова в MAX.

Фото со страницы Сергея Волкова в MAX.

Глава города Владимира Сергей Волков сообщил у себя в социальных сетях, что по поручению губернатора Александра Авдеева в выходной отправился в сады за ДДюТ, где сейчас ведутся работы по благоустройству. Вместе с работниками из МКУ «Зелёный город» и представителями подрядной организации ДСУ-3 Сергей Волков провел там выездное совещание.

Глава города осмотрел ход и темпы выполняемых работ. В настоящее время на площадке активно задействована спецтехника: ведётся укладка тротуарной плитки для создания пешеходных зон. По словам Волкова, эти пешеходные зоны уже начинают прорисовываться. Параллельно ведется прокладка инженерных коммуникаций.

Сергей Волков поставил задачу представителям «Зелёного города» в ближайшее время завершить планировку территории для завоза плодородного грунта и его выравнивания под будущий газон, а подрядчиков он попросил не снижать темпы работ.