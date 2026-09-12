Из Владимирской области отправили в Белоруссию 30 тонн лисичек

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Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям поделилось забавной новостью. Оказывается 9 сентября специалисты ведомства досмотрели 30 тонн грибов лисичек, собранных на территории Меленковского района. Это понадобилось, так как впервые за долгое время в регионе собрали так много грибов, что их можно отправить на экспорт. Конкретно эта партия отправится в Беларусь.

В Россельхознадзоре добавили, что в ходе досмотра из партии грибов были взяты образцы для прохождения исследований в аккредитованной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». В итоге, карантинных организмов в грибах не нашли. Продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера.

Данная партия грибов является первой за последние три года, предназначенной для экспорта с территории Владимирской области.