Дмитрий Дёйстер из Нидерландов получил РВП во Владимире

Кадр из видео УМВД России по Владимирской области.

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает, что начальник управления по вопросам миграции региональной полиции Дмитрий Архипов вручил разрешение на временное проживание в РФ 25-летнему гражданину Нидерландов Дмитрию Дёйстеру.

Молодой человек последовал за родителями, которые некоторое время назад переехали во Владимирскую область и уже получили подобный документ. Любовь к России Дмитрию привила его мама Евгения, являющаяся уроженкой России. Молодой человек обратился в миграционную службу. Благодаря разрешению на временное проживание уже через год он сможет подать заявление на вид на жительство. Это позволит в дальнейшем стать гражданином России.

По словам родителей, на данном этапе ключевая задача Дмитрия – в совершенстве овладеть русским языком, чтобы полностью интегрироваться в российское общество.