Во Владимире угонщик "Нивы" поблагодарил полицейских за то, что они его поймали

Кадр из оперативной съемки.

В пресс-службе УМВД по Владимирской области рассказали о поимке молодого угонщика автомобиля. Угон был совершен в состоянии алкогольного опьянения.

История, произошедшая на днях, началась с того, что в дежурную часть полиции обратился мужчина, сообщивший о пропаже его автомобиля «Нива», оставленного без присмотра и с ключами в замке зажигания. Дежурный разослал ориентировки на розыск похищенного автомобиля патрулям ППС и ДПС. И уже через несколько часов сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым.

Внутри сидел 24-летний парень, который явно выглядел пьяным. Медосвидетельствование показало, что у водителя концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 683 мг/л. Это сильное опьянение. В довершение ко всему у парня не было водительских прав. Поэтому молодого человека доставили в отдел полиции.

На допросе парень рассказал, что угнал машину под воздействием алкоголя. Он увидел незапертый автомобиль и решил на нём покататься. Угонщик в итоге еще и поблагодарил полицейских за то, что они его вовремя поймали, пока он не врезался или не сбил кого-нибудь.

Впрочем, от уголовного дела благодарность его не спасает. На него уже завели дело по статье 166 УК РФ («Угон»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Параллельно по административным протоколам ему уже суд дал 15 суток. Что касается "Нивы", то ее вернули владельцу.