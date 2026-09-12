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НовостиЭкономика12 сентября 2026 5:59

Во Владимире 10 сентября прошел "Международный день" для экспортеров

Мероприятие было организовано Центром поддержки экспорта Владимирской области
Алексей СУХОВ
Фото со страницы АНО "Центр поддержки экспорта Владимирской области" в ВК.

Фото со страницы АНО "Центр поддержки экспорта Владимирской области" в ВК.

10 сентября в гостинице Владимир прошел "Международный день", организованный Центром поддержки экспорта Владимирской области. Он был проведен для развития экспорта 33 региона. В рамках него местные предприниматели могли напрямую выйти на зарубежных партнёров, найти новые рынки сбыта и заложить основу для будущих экспортных контрактов.

В частности в рамках мероприятия прошли деловые сессии и B2B-переговоры с делегациями Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Узбекистана. В ходе пленарного заседания были подняты темы сотрудничества с Монголией, продвижения бренда «Сделано в России» и многое другое. "Международный день" посетил также заместитель министра экономического развития и промышленности Владимирской области Андрей Наумов.

В рамках мероприятия состоялись награждение победителей регионального конкурса «Экспортёр года – 2025», деловая игра «Психогеометрия для бизнеса» и мастер-классы по отработке навыков ведения переговоров и поиска новых экспортных ниш.