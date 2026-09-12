Во Владимире открыли доску в память о Фаине Кокшаровой

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11 сентября в рамках празднования юбилея МУП «Владимирводоканала» (учреждению исполнилось 160 лет) произошло знаковое событие. В этот знаменательный день состоялось открытие памятной доски Фаине Николаевне Кокшаровой.

Фаина Кокшарова отдала городскому водоканалу более 45 лет своей жизни. Вместе с Игорем Филипповым они стояли у истоков современного «Владимирводоканала». Она работала в одну из самых непростых эпох коммунальной организации - в 80-е и 90-е годы прошлого века.

На открытии мемориальной доски собрались те, кто знал Фаину Николаевну лучше всех: руководство предприятия, её коллеги, родные и близкие. После того как под аплодисменты была снята ткань с таблички, её светлую память почтили минутой молчания.