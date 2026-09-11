В Суздале пройдет международный турнир по бильярду "Классик"

В прошлом году соревнования открывали губернатор Александр Авдеев и актер Сергей Никоненко Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

15 сентября на «Суздаль-Арене» стартует третий Кубок мира по бильярдному спорту «Кубок Губернатора Владимирской области «Классик». В нем примут участие спортсмены четырех стран: Белоруссии, Греции, Кыргызстана и России.

В течение трех соревновательных дней они разыграют комплекты наград в дисциплине «Пирамида - командные соревнования».

Игры первого и второго этапов соревнований начнутся в 10 часов 15 сентября, торжественное открытие турнира состоится в 16 часов, а финальные поединки пройдут 19 сентября с 11 часов.

Все желающие могут стать стать зрителями турнира и, конечно, поддержать владимирских бильярдистов.