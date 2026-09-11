Семья фермеров из Селивановского округа разводит деликатесную рыбу

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Красная Горбатка есть фермерское хозяйство, в котором занимаются разведением деликатесной рыбы семейства осетровых. Фермеры Анна Нагорная и Виктор Подрешетников стали участниками региональной программы «Агростартап» и получили грант - около 3,2 миллионов рублей на развитие производства.

Фермеры сделали основной упор на выращивание осетра и гибрида сибирского осетра и калуги Ленка – этот деликатес востребован в системе ресторанного питания. При выходе на проектную мощность здесь будет производиться до 2,5 тонн рыбы за 1 цикл. Также идёт реконструкция первого участка хозяйства, где разместят мальковый блок.

«Главное преимущество нашей рыбы – это её экологическая чистота и безопасность. В дикой природе осетровые часто накапливают из речной воды тяжёлые металлы и другие вредные примеси. Мы же используем систему инновационного водоснабжения. Вода здесь проходит через многоступенчатую систему фильтрации, а корма проходят строгий контроль. Наш осётр растет в идеальных условиях», – подчеркнула Анна Нагорная.

В дальнейших планах фермеров – увеличивать площади и масштабировать производство.