13 сентября из-за крестного хода перекроют центр Владимира

фото Владимирской епархии

13 сентября в 17.40 на Соборной площади Владимира состоится торжественная встреча мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Затем начнётся крестный ход со святыней в Свято-Успенский кафедральный собор. Из-за этого будет перекрыт центр города.

С16.30 до 18.30 будет ограничено движение на участках улиц Большой Московской и Большой Нижегородской (от улицы Гагарина до площади Фрунзе). Водителям предлагают объехать участок по улицам Гагарина, Луначарского и Лыбедской магистрали.

Кроме того, с 9 часов 13 сентября до 2.30 14 сентября ограничения будут действовать на переулке Сушкова и улице Годова Гора. В этом случае водителям предлагается воспользоваться маршрутом через улицы Урицкого и Вокзальную.

Администрация города просит водителей заранее планировать маршруты.