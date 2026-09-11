Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2026 11:42

В Гороховце по федеральному проекту реконструируют водозабор

Работы планируют завершить к 2028 году
Алексей СУХОВ
Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Во Владимирской области в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполняются работы по реконструкции водозабора. Речь идет о коммунальном объекте в Гороховце.

В рамках проекта в Гороховце планируется полностью обновить водозабор мощностью 4 тысячи кубометров в сутки. Работы планируют завершить в 2028 году. На эти цели предусмотрено более 206 млн рублей, в том числе 129,9 млн рублей из федерального бюджета. В итоге качество предоставления коммунальных услуг улучшится более чем для 15 тысяч жителей города.

В 2026 году по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» во Владимирской области должны быть выполнены в общей сложности 12 мероприятий. В августе в план добавили 3 мероприятия, рассчитанные на двухлетнее выполнение (2026 – 2027 годы) – это стало возможным благодаря экономии, образовавшейся в результате торгов по другим мероприятиям.