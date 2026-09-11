Для электрички "Владимир - Ковров" ввели дополнительную остановку

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Дополнительная остановка введена для электрички "Владимир – Ковров" с 11 сентября, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Дополнительная остановка появится на станции Тереховицы для одного утреннего пригородного электропоезда №6404. Этот состав отправляется из Владимира по графику в 6.24 и совершает остановку на станции Тереховицы в 6.53. Теперь в Ковров электричка прибывает на 1 минуту позже – в 7.15.

Напомним что ранее во Владимирской области по ряду пригородных поездов Муромского направления была введена остановка в Красной Горбатке. В пресс-службе компании добавили, что все эти изменения призваны улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить транспортную доступность для жителей региона.