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НовостиОбщество11 сентября 2026 10:58

Для электрички "Владимир - Ковров" ввели дополнительную остановку

Новшество на маршруте появилось с 11 сентября
Алексей СУХОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дополнительная остановка введена для электрички "Владимир – Ковров" с 11 сентября, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Дополнительная остановка появится на станции Тереховицы для одного утреннего пригородного электропоезда №6404. Этот состав отправляется из Владимира по графику в 6.24 и совершает остановку на станции Тереховицы в 6.53. Теперь в Ковров электричка прибывает на 1 минуту позже – в 7.15.

Напомним что ранее во Владимирской области по ряду пригородных поездов Муромского направления была введена остановка в Красной Горбатке. В пресс-службе компании добавили, что все эти изменения призваны улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить транспортную доступность для жителей региона.