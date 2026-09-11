В Вязниках подросток украл телефон и перевел с него 30 тысяч рублей

фото со страницы прокуратуры Владимирской области

В Вязниках утверждено обвинительное заключение против 16-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже.

По версии следствия, в июне текущего года подросток, отдыхая в одном из ночных клубов города, обнаружил потерянный кем-то телефон и решил забрать его себе. Вернувшись домой, он с помощью смс-банкинга перевел со счета владельца телефона 30 тысяч рублей на банковскую карту друга, а затем на свой счет в одном из банков, сообщает областная прокуратура.

Вину подросток признал полностью. Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд.