Во Владимирской области ФСБ поймала наемника, пытавшегося перейти на сторону ВСУ

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Пресс-служба УФСБ России по Владимирской области сообщает, что сотрудники ведомства поймали и арестовали 27-летнего гражданина одной из арабских стран, который хотел стать наемником на службе ВСУ.

По версии следствия, данный гражданин решил вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации. Уже в России он получил от украинского куратора указание выехать в зону проведения СВО с целью сдаться в плен и перейти на сторону ВСУ. Однако во Владимирской области его задержали сотрудники УФСБ.

В отношении указанного лица заведено уголовное дело по части 1 статей 30 и 359 УК России («Приготовление к наемничеству»). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.