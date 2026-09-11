Во Владимирской области объем экспорта вырос на 12,6 процента

фото с сайта Правительства Владимирской области

Во Владимире состоялось заседание экспортного совета. Губернатор Александр Авдеев поставил задачу – расширять финансовую и нефинансовую поддержку экспортёров.

Внешнеэкономическую деятельность в нашей области ведут более 1100 компаний, из них 682 – экспортёры.

По итогам 2025 года объём экспорта вырос на 12,6 процента. В первом квартале текущего – плюс 11,9 процента к аналогичному периоду прошлого года. При этом география владимирских поставок постепенно расширяется – сейчас у региона 100 стран-партнёров, в том числе новые рынки в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Владимирская область делает акцент на биофармацевтике и ветеринарии, стекольной промышленности, пищевых и кондитерских производствах.

Покорять внешние рынки и конкурировать с зарубежными производителями бизнесу помогает Центр поддержки экспорта Владимирской области.

«В этом году при нашей поддержке 5 новых компаний вышли на внешние рынки с косметической продукцией, спортивной одеждой, промышленными станками, фильтрами для топливных систем, химическими компонентами. За 6 месяцев организовано более 30 мероприятий для экспортёров, – сообщила директор АНО «Центр поддержки экспорта Владимирской области» Дарья Гречухина.