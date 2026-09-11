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НовостиПроисшествия11 сентября 2026 8:30

В ДТП в Александровском районе один человек погиб, трое пострадали

Погибший водитель выехал на полосу встречного движения
Виктория СУХОВА
фото УМВД по Владимирской области

фото УМВД по Владимирской области

11 сентября около 8 часов на 119 километре автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики» в Александровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в региональном УМВД, автомобиль «Ниссан», за рулем которого находилась 57-летняя женщина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мерседесом».

Известно об одной погибшей, водителе автомобиля «Ниссан», и троих пострадавших из автомобиля «Мерседес».

На месте работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация уточняется.

Во Владимирской области прогнозируется дождь и сильный ветер. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными!