Число выявленных нелегальных кредиторов во Владимирской области выросло вдвое

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Владимирское отделение Центробанка России поделилось данными по поводу нелегальных кредиторов. За январь-июнь 2026 года Банк России выявил 2,9 тысячи проектов с признаками нелегальной деятельности, включая финансовые пирамиды. Это на 31% меньше показателей прошлого года. Общее снижение обеспечило сокращение числа финансовых пирамид.

При этом количество выявленных нелегальных кредиторов выросло вдвое по сравнению с первым полугодием 2025 года. Стало больше незаконных проектов, работающих только через страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений. Заместитель начальника отдела безопасности владимирского Центробанка Александр Храмов объяснил рост двумя причинами.

Во-первых, люди с высокой долговой нагрузкой искали дополнительные источники финансирования. Банки и микрофинансовые организации предъявляют к ним серьезные требования, чем и пользуются нелегалы, заманивая якобы выгодными ставками. Во-вторых, в статистику теперь попадают случаи теневого кредитования, когда займы выдают граждане или ИП под залог недвижимости. Таким кредиторам важно не получение процентов, а скорейшее истребование залога в суде и продажа квартиры по заниженной цене при малейшей просрочке, даже если это единственное жилье заемщика.