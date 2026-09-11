В Суздале пройдет донорская акция

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14 сентября с 9 до 12 часов в Суздале на Красной площади, напротив Ризоположенского женского монастыря, пройдет донорская акция. Ее проводит национальный благотворительный фонд «Маруся» совместно с Владимирской епархией, администрацией Суздаля и областной станцией переливания крови.

В акции примет участие митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, также приглашаются все желающие.

Чтобы помочь, достаточно лишь прийти и сдать кровь, также можно будет вступить в регистр доноров костного мозга. Возраст для вступления в регистр доноров костного мозга — от 18 до 45 лет.