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НовостиОбщество11 сентября 2026 6:09

Владимирские энергетики для защиты пернатых устанавливают ПЗУ

На опоры ЛЭП установили более 900 птицезащитных устройств
Алексей СУХОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Филиал «Владимирэнерго» сообщает, что специалисты компании установили на опоры ЛЭП в 33 регионе более 900 птицезащитных устройств. Использование ПЗУ позволяет оберегать птиц от поражения электрическим током, если те решили приземлиться на провода. Кроме того, данные приборы повышают надежность функционирования энергообъектов и продлевают срок их эксплуатации.

В компании уточнили, что ПЗУ монтировали на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 35-110 кВ. Всего до конца года специалисты планируют установить 1 260 устройств.

Установка ПЗУ связана еще и с тем, что во Владимирской области некоторые трассы ЛЭП пролегают через места обитания и традиционные пути сезонной миграции редких птиц, занесенных в Красную книгу России. Среди них сапсан, орлан-белохвост и другие виды.