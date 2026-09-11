Во Владимирской области отменили опасность БПЛА

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РСЧС Владимирской области сообщает об отбое беспилотной опасности. Ее объявили 10 сентября в 22.28. Она продолжалась в течение восьми часов.

При объявлении угрозы атаки украинских дронов необходимо соблюдать правила безопасности. Оставайтесь в помещении и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге.

Запрещена съемка БПЛА и работы ПВО. Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БПЛА или его частей не подходите к ним и сообщите по телефону «112».