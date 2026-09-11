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НовостиОбщество11 сентября 2026 4:58

В Судогде жертва дистанционного мошенничества смогла вернуть похищенные деньги

Пенсионерка перешла по ссылке и оказалась в руках аферистов
Виктория СУХОВА
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Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пожилая жительница поселка Андреево Судогодского района, играя в мобильном телефоне в игру, увидела рекламу о выплате денежных средств, перешла по ссылке, введя персональные данные. После этого пенсионерке стали поступать звонки от неизвестных, убедивших её перевести деньги для получения в будущем материальной выгоды. Рассказав о произошедшем родственникам, женщина поняла, что стала жертвой дистанционных мошенников.

Полиция завела уголовное дело по статье "мошенничество". В ходе расследования был установлен владелец счёта, на который поступили похищенные деньги. Прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании с него суммы неосновательного обогащения.

Однако владелец счета не спешил вернуть деньги. В связи с этим прокурор обратился в службу судебных приставов. Благодаря прокурорскому вмешательству похищенные деньги были возвращены потерпевшей.