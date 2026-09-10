Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Во Владимирской области обновили «Галерею Славы», сообщает Правительство Владимирской области. Вручение свидетельств о занесении состоялось в здание "белого дома" 10 сентября.

По итогам 2025 года на своеобразную областную доску почета занесли 17 организаций и 23 специалистов. Это лидеры промышленности, сельского хозяйства, медицины, предприятия, образовательные и спортивные организации. Губернатор Александр Авдеев, который участвовал в церемонии вручения, поблагодарил тружеников за высокий профессионализм и выдающийся труд на благо родного региона.

Напомним, что традиция ежегодного обновления региональной "Галереи Славы" имеет уже почти 25-летнюю историю. Она объединяет лучших профессионалов и организации, которые внедряют новые решения, повышают эффективность работы, поддерживают высокие стандарты качества, двигают регион вперёд.