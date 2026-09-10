В Москве пройдут Дни Владимирской области

Мероприятие пройдет на ВДНХ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

12 сентября в Москве на ВДНХ в рамках Дней Владимирской области состоится празднование 80-летия знаменитой отечественной породы лошадей – владимирского тяжеловоза. Губернатор Александр Авдеев даст старт официальной программе мероприятия и проведёт неформальную встречу с представителями бизнес-сообщества.

Стенд региона будет представлять мобильный офис Туристского информационного центра Владимирской области. Там пройдут розыгрыши фирменного мерча, презентации от туроператоров области, трансляции видеороликов о популярных автомаршрутах по нашему региону, о 60-летии маршрута «Золотое кольцо России», который обновлён в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В течение дня гости смогут оценить гастрономический потенциал Владимирской земли на презентациях и дегустациях продукции наших производителей. На выставке будут экспонироваться произведения народно-художественных промыслов: гусевской хрусталь, ковровская глиняная игрушка, кольчугинский мельхиор и другие. Гиды-экскурсоводы проведут увлекательные виртуальные экскурсии по историческим местам нашего края.

Но главными героями дня станут владимирские тяжеловозы. Зрителей ждут экспертные презентации породы, выводка лучших представителей от ведущих племенных хозяйств, масштабное конное шоу, мастер-классы по настоящей упряжке экипажей.

Деловая и зрелищная программа развернётся в павильонах №42 и №52. Мероприятия будут проходить с 12:00 до 18:40.