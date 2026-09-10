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НовостиОбщество10 сентября 2026 11:51

Во Владимирской области пройдет первенство по многоборью «Ратибор 2026»

Оно состоится 11 и 12 сетября
Виктория СУХОВА
фото с сайта Правительства Владимирской области

фото с сайта Правительства Владимирской области

11 и 12 сентября во Владимирской области состоится Открытое первенство по тактическому многоборью «Ратибор 2026». Его участниками станут команды школ, колледжей, молодёжных военно-патриотических клубов, организаций и объединений.

Первенство включает в себя 2 этапа, которые будут проходить на площадках Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ региона и на полигоне в Суздальском районе. Программой предусмотрены соревнования по физической подготовке, рукопашному бою, прохождению полосы препятствий, стрельбе и метанию гранат на точность, знанию тактико-технических характеристик стрелкового оружия, прохождению торжественным маршем.

Отдельные конкурсы пройдут для командиров отрядов, инженеров-сапёров, связистов, операторов БПЛА, парамедиков.