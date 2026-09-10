Во Владимире на все выходные перекроют часть Суздальского проспекта

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Администрация города Владимира сообщает, что в Добром в ближайшие выходные перекроют часть Суздальского проспекта. Речь идет об ограничении движения всех видов транспорта с 23.00 11 сентября до 23.00 13 сентября на участке от улицы Комиссарова до улицы Юбилейной

Весь транспорт направят в объезд по трем улицам - Юбилейной, Егорова, Комиссарова. Также на этот период движение автобусов маршрутов №№12С, 22, 24С, 26С между остановками «Детская больница» и «Парк «Добросельский» будет осуществляться через остановочные пункты «Городская больница №5», «Сады на Добросельской», «Улица Егорова», «Улица Комиссарова», «Универмаг «Восток».

Движение автобусов маршрута №21С между остановочными пунктами «Улица Жуковского» и «Улица Радищева» будет осуществляться через остановку «Улица 40 лет Октября». Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.