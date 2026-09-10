Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 сентября 2026 9:47

Во Владимире открылся детский культурно-просветительский центр

Его создали на базе Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи
Виктория СУХОВА
фото с сайта Правительства Владимирской области

фото с сайта Правительства Владимирской области

10 сентября в детском корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи открылся Детский культурно-просветительский центр, созданный в рамках нацпроекта «Семья».

Под центр были отремонтированы помещения библиотеки, а выделенные средства потратили на закупку современного оборудования, мебели, книг. В проекте задействованы четыре помещения детского корпуса: три в отделе детского чтения и малый зал. Там можно заниматься как индивидуально, так и группами. Планируется создание читательского клуба и разнообразных кружков.

На занятиях в Детском культурно-просветительском центре ребята узнают о богатой истории родного края, а благодаря техническим средствам смогут создать образ будущего и свои уникальные проекты.