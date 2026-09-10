Во Владимире открылся детский культурно-просветительский центр

фото с сайта Правительства Владимирской области

10 сентября в детском корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи открылся Детский культурно-просветительский центр, созданный в рамках нацпроекта «Семья».

Под центр были отремонтированы помещения библиотеки, а выделенные средства потратили на закупку современного оборудования, мебели, книг. В проекте задействованы четыре помещения детского корпуса: три в отделе детского чтения и малый зал. Там можно заниматься как индивидуально, так и группами. Планируется создание читательского клуба и разнообразных кружков.

На занятиях в Детском культурно-просветительском центре ребята узнают о богатой истории родного края, а благодаря техническим средствам смогут создать образ будущего и свои уникальные проекты.