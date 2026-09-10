В Пакино 9 человек переселили из аварийного жилья в новое

Фото администрации Ковровского района.

Правительство Владимирской области сообщает, что в посёлке Пакино Ковровского района вручены ключи от 5 квартир во вновь построенном многоквартирном доме переселенцам из аварийного жилья. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Свои жилищные условия улучшили 9 человек.

В последующие годы предстоит расселить ещё 5 аварийных домов сельского поселения Малыгинское, в которых проживает 94 человека.

В министерстве ЖКХ Владимирской области напомнили, что в этом году из федерального бюджета на переселение граждан из аварийного жилья регион получил более 719 миллионов рублей. На конец августа новые квартиры получили 320 человек. Кроме того, в рамках госпрограммы дополнительно на эти цели выделено около 282 миллионов рублей, что позволит расселить ещё 190 жителей.