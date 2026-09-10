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НовостиОбщество10 сентября 2026 8:27

Во Владимирской области арестовали членов ОПГ, занимавшейся незаконной миграцией

За два года они успели легализовать несколько сотен мигрантов
Алексей СУХОВ
Кадр из оперативной съемки.

Кадр из оперативной съемки.

Во Владимирской области Следком, ФСБ и УМВД совместно задержали членов ОПГ, которые занимались нелегальной миграцией иностраннцев. Уголовные дела заведены в отношении семи жителей города Владимира в возрасте от 30 до 50 лет. Их всех обвиняют по статье 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в России иностранных граждан, совершенная организованной группой).

По данным следствия, с мая 2024 года две преступные группы, возглавляемые 45-летним жителем Владимира и 44-летней иностранкой перевозили в Россию мигрантов. Соучастники подыскивали приезжих, которым за деньги (от 5 до 30 тысяч рублей) помогали фиктивно регистрироваться в различных помещениях, а также изготавливали им фальшивые трудовые договоры. Все эти поддельные документы предоставлялась в органы по вопросам миграции. По предварительным данным, соучастники легализовали пребывание в России нескольких сотен мигрантов.

Сейчас все соучастники задержаны. Пятеро обвиняемых заключены под стражу. В ходе обысков по месту их жительства изъяты деньги в сумме более 2,2 млн рублей, в том числе в иностранной валюте, документы, поддельные печати и иные предметы, имеющие значение для следствия. Кстати, несколькообвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за фиктивную постановку приезжих на учет.