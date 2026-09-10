Во Владимирской области арестовали членов ОПГ, занимавшейся незаконной миграцией

Кадр из оперативной съемки.

Во Владимирской области Следком, ФСБ и УМВД совместно задержали членов ОПГ, которые занимались нелегальной миграцией иностраннцев. Уголовные дела заведены в отношении семи жителей города Владимира в возрасте от 30 до 50 лет. Их всех обвиняют по статье 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в России иностранных граждан, совершенная организованной группой).

По данным следствия, с мая 2024 года две преступные группы, возглавляемые 45-летним жителем Владимира и 44-летней иностранкой перевозили в Россию мигрантов. Соучастники подыскивали приезжих, которым за деньги (от 5 до 30 тысяч рублей) помогали фиктивно регистрироваться в различных помещениях, а также изготавливали им фальшивые трудовые договоры. Все эти поддельные документы предоставлялась в органы по вопросам миграции. По предварительным данным, соучастники легализовали пребывание в России нескольких сотен мигрантов.

Сейчас все соучастники задержаны. Пятеро обвиняемых заключены под стражу. В ходе обысков по месту их жительства изъяты деньги в сумме более 2,2 млн рублей, в том числе в иностранной валюте, документы, поддельные печати и иные предметы, имеющие значение для следствия. Кстати, несколькообвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за фиктивную постановку приезжих на учет.