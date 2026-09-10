Губернатор Александр Авдеев оценил промышленный потенциал Кольчугино

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Глава региона за время поездки посетил несколько промышленных объектов. В частности, в городе Кольчугино он побывал в одном из филиалов компании «Газпром стройТЭК». Предприятие занимается выпуском металлоконструкций и продукции, которая используется на объектах «Газпрома». В Кольчугинском округе производство работает с 2024 года. Объёмы продукции продолжают расти, поэтому руководство компании приняло решение о строительстве новых цехов. Их планируют запустить в ближайшие годы – сейчас проект ждёт экспертизы и согласования.

Ещё одно местное предприятие, которое посетил глава региона, называется «Бриф». Здесь производят специализированные конструктивные элементы и инженерное оборудование для создания чистых производственных помещений. Предприятию два года, на начальном этапе тут трудилось всего 4 человека. Сегодня здесь работает 42 сотрудника.

Губернатор Александр Авдеев отметил, что с руководством предприятия не так давно Правительство Владимирской области подписало соглашение на одном из инвестиционных форумов.