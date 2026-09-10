В Судогде прокурор выступил против освобождения женщины, убившей продавщицу

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Судогодский районный суд рассмотрел ходатайство осужденной, отбывающей наказание в одном из исправительных учреждений Владимирского региона. Она просила заменить лишение свободы на более мягкое наказание, поскольку уверяла, что встала на путь исправления.

Изучение материалов дела показало, что женщина признана виновной в убийстве, ее отправили в колонию на 11 лет 9 месяцев. Было установлено, что в октябре 2014 года осужденная, будучи пьяной, пришла в продуктовый магазин, чтобы купить алкоголь. Продавец сказала, что спиртное в магазине продается, что женщине не понравилось. Она достала из кармана нож и более 20 раз ударила им продавщицу.

В ходе проверки спецпрокурор выявил факты нарушения, допущенные осужденной при отбывании наказания, а также наложение на неё взыскания. Прокурор возражал против смягчения наказания.

Суд согласился с позицией спецпрокуратуры и оставил ходатайство осужденной без удовлетворения. Судебное решение в законную силу не вступило.