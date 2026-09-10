Во Владимирской области прокуратура требует с экс-жены бойца СВО 3 млн рублей

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Необычная история произошла в Гусь-Хрустальном. Здесь прокуратура через суд пытается вернуть военнослужащему 3 миллиона рублей, которые забрала его бывшая супруга. Деньги эти боец получил за ранение на СВО.

Об этой истории в прокуратуре узнали от самого военнослужащего, так как он сам обратился в ведомство. В ходе проверки выяснилось, что в 2023 году мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и ушел на СВО. Банковскую карту, на которую поступают все предусмотренные выплаты, он передал своей супруге. А в мае 2024 года женщина расторгла брак с мужем, не уведомив об этом последнего, не сообщив мировому судье, что ее муж находится в зоне СВО и не имеет возможности получать корреспонденцию, направленную по месту регистрации.

При этом женщина, по заявлению прокуратуры, сняла со счета бывшего супруга 3 миллиона рублей, которые ему государство перечислило в качестве единовременной выплаты за ранение.

По ходатайству прокурора в данный момент на деньги и имущество женщины наложен арест. Суд продолжается.