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НовостиОбщество10 сентября 2026 5:55

Школу в Александрове обещют достроить к декабрю 2026 года

Об этом сообщила министр образования региона Светлана Болтунова
Виктория СУХОВА
фото со страницы Правительства Владимирской области в ВК

фото со страницы Правительства Владимирской области в ВК

Школа в Александрове должна была открыть свои двери в начале учебного года, однако этого не случилось. Компания-подрядчик "Капстрой Групп" пояснила, что понадобилась корректировка документации и перерасчет сметы. Сдать объект обещали к ноябрю.

Однако министр образования региона Светлана Болтунова и эти сроки "сдвинула".

- Плановая дата завершения работ – это декабрь 2026 года. Мы очень надеемся, что эти планы будут реализованы. По состоянию 1 сентября строительная готовность школы – 90 процентов. Там идут уже внутренние отделочные работы, и часть фасада еще не закрыта, – сообщила Светлана Болтунова.

Напомним, что школа рассчитана на 1100 мест. В ней предусмотрен актовый зал, два спортзал, пищеблок, зона питания. На улице - футбольное поле и баскетбольная площадка. Общая площадь объекта - 18 тысяч квадратных метров.