Во Владимирской области для выборов изготовили более 2 миллионов бюллетеней

фото Избирательной комиссии Владимирской области

9 сентября Владимирская офсетная типография передала напечатанные бюллетени Избиркому региона для голосования на предстоящих выборах.

Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 миллиона 128 тысяч бюллетеней (1 064 000 - для голосования по федеральному избирательному округу, столько же – для голосования по одномандатным округам).

На бюллетени для голосования по федеральному избирательному округу с лицевой стороны нанесена фоновая защитная сетка светло-синего цвета и микрошрифт, бюллетень для голосования по одномандатным избирательным округам защищен сеткой зеленого цвета и микрошрифтом. Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке.

Для голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания региона восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 изготовлено 40 тысяч бюллетеней с защитной сеткой светло-красного цвета.

Избирательные бюллетени будут доставлены в 22 территориальные комиссии региона.

«В территориальных избирательных комиссиях области будет произведен поштучный контрольный пересчет бюллетеней, 17 сентября их передадут в участковые избирательные комиссии, у нас их на данный момент 939. В участковых комиссиях на каждый бюллетень будут поставлены подписи двух членов УИК с правом решающего голоса и печать. Бюллетени будут храниться под круглосуточной охраной», - рассказала секретарь Избирательной комиссии Владимирской области Нина Ульева.