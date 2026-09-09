Прокуратура помогла в селе под Александровом подключить дом к электричеству

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Прокуратура Владимирской области сообщает, что только после их вмешательства в Александровском районе земельный участок местной жительницы был подключен к электрическим сетям.

Как рассказали в ведомстве, женщина, владеющая землей пришла в прокуратуру и рассказала, что энергетики не могут подключить ее участок уже несколько лет. Проверка помогла установить, что договор между филиалом «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» и заявительницей был заключен в июле 2024 года. По нему энергетики должны были провести работы по технологическому присоединению к электрическим сетям дома женщины в одном из сел на территории округа. Но с тех пор ничего так и не было сделано.

Прокуратура по результатам проверки потребовала от руководителя ресурсоснабжающей организации незамедлительно устранить нарушения. И вмешательство прокуратуры помогло решить проблему. Дом подключили.