Самыми красивыми деревнями Владимирской области стали Ельтесуново и Кидекша

Фото со страницы Александра Авдеева в MAX.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил у себя в соцсетях, что гран-при конкурса «Самая красивая деревня» в 2026 году поделили Ельтесуново и Кидекша.

Первые места распределились следующим образом: его получили деревни Кашино Киржачского округа; Тюрьвищи Гусь-Хрустального округа; Фролиха Собинского округа; Палкино Вязниковского округа; села Спас-Купалище Судогодского округа и Борисовское Суздальского округа.

Напомним, что данный конкурс был учреждён в 2015 году и очень быстро обрел популярность среди жителей деревень и сел 33 региона. За 12 сезонов его география выросла с 20 до 92 населённых пунктов. И никто из участников никогда не уходит с награждения без подарков и оваций. Помогает в этом множество дополнительных номинаций от организаторов и спонсоров.