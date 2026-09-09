В мэрии Владимира выбрали самых культурных людей города

. Фото: Александр УТКИН. Перейти в Фотобанк КП

Администрация города Владимира сообщает, что специальная конкурсная комиссия на своем заседании определила лучших в культурной сфере областного центра. Городскую премию вручили сразу в нескольких номинациях.

Так премию для муниципальных учреждений культуры за организацию содержательного досуга населения, инновационно-творческую деятельность, активное участие в культурных проектах города получила Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева. Премию для творческих работников муниципальных учреждений культуры за разработку и внедрение в практику новых досуговых технологий, подготовку театрально-концертных программ на высоком творческом уровне выдали Наталье Удаловой, работающей заместителем директора Центральной городской библиотеки.

Премия для преподавателей школ искусств за воспитание учеников - лауреатов городских, региональных, российских и международных конкурсов и фестивалей ушла к Анне Герасимовой, преподавателю художественных дисциплин высшей категории Детской школы искусств №3. А премия для вокальных коллективов и отдельных солистов-вокалистов, получивших широкое общественное признание - к Евгению Буданову, артисту камерного хора "Распев".

Премия для хореографических коллективов и исполнителей сольных номеров, получивших широкое общественное признание досталась образцовому ансамблю «Любава» из ДШИ №6, а премия для художников за достижения в области современного искусства - Анастасии Пирог, экскурсоводу Выставочного комплекса города Владимира.