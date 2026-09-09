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НовостиПроисшествия9 сентября 2026 10:54

Жителю Владимирской области дали 5 лет за попытку сбыть крупную партию наркотика

25-летней парень из Суздальского района попался на попытке продать наркотики
Алексей СУХОВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимире вынесли приговор по уголовному делу о попытке сбыта крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Виновным в попытке продать наркотики был признал 25-летний житель Суздальского района. Однако решение принималось Октябрьским районным судом города Владимира, так как сам тайник находился в областном центре.

Как сообщают в прокуратуре, история началась в феврале 2026 года, когда осужденный начал переписку в одном из мессенджеров с неустановленным лицом. С ним он и договорился заняться сбытом наркотических средств. От парня требовалось забирать наркотики из тайников и затем делать «закладки». Получив сообщени о тайнике на территории города Владимира, он забрал оттуда оптовую партию мефедрона и перенес наркотик к себе домой, а позже организовал ряд «закладок» на улицах города, направив их координаты и фотографии куратору. Деятельность закладчика пресекли сотрудники полиции, которые его задержали, а запрещенные вещества изъяли.

В итоге суд приговорил молодого человека к 5 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.