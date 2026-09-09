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НовостиОбщество9 сентября 2026 10:00

4 жителей Покрова будут судить за производство поддельного шоколада

Оперативники изъяли 60 тонн шоколада и сырья га 1,3 миллиона рублей
Виктория СУХОВА
фото СУ СКР по Владимирской области

фото СУ СКР по Владимирской области

Завершено расследование уголовных дел по обвинению четырех жителей Покрова, которые организовали производство шоколада, выдавая его за брендовый продукт. Двоих также обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев.

Было установлено, что в 2023 году 47-летний местный житель организовал в поселке Нагорном незаконное производство шоколадной продукции, которую них контролировал производство, другой занимался перевозкой продукции на склад в Покрове, наклейкой на нее этикеток и передачей клиентам. Еще одна соучастница принимала заявки и рекламировала продукцию в социальных сетях. Для работ привлекались иностранцы, рассказывают в региональном Следкоме.

В январе текущего года индивидуальный предприниматель купил у фигурантов более 600 единиц шоколадной продукции, однако, усомнившись в ее подлинности, обратился в полицию.

В ходе следствия совместно с сотрудниками региональных УФСБ и УМВД было изъято около 60 тонн готовой продукции и сырья, 500 тысяч этикеток с наименованиями брендов, оборудование, средства связи, компьютерная техника, деньги. Причиненный правообладателям ущерб только при оценке изъятой упакованной продукции с этикетками брендов составил более 1,3 миллионов рублей.

Обвиняемые признали вину, организатор возместил ущерб в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Шоколадная продукция и сырье уничтожены.

Уголовное дело направлено в суд.