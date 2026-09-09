Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 сентября 2026 9:13

Митрополиту Владимирскому и Суздальскому Никандру исполнилось 40 лет

С днем рождения его поздравили патриарх Кирилл, первые лица города, духовенство и общественники
Виктория СУХОВА
фото со страницы Владимирской епархии

фото со страницы Владимирской епархии

9 сентября свой 40-й день рождения отмечает митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.

Первым его поздравил Патриарх Кирилл и удостоил его ордена преподобного Сергия Радонежского (III степени). Свои поздравления разместили в социальных сетях глава города Сергей Волков, представители духовенства, прихожане церкви, учащиеся православных гимназий.

Напомним, что во Владимирскую область владыка приехал в конце 2024 года. За это время он провел всего одну пресс-конференцию, вместе с тем ни одно значимое мероприятие не обходится без присутствия митрополита. Также именно он стал инициатором установки памятника князю Андрею Боголюбскому на смотровой площадке Дмитриевского собора.