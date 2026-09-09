Митрополиту Владимирскому и Суздальскому Никандру исполнилось 40 лет

фото со страницы Владимирской епархии

9 сентября свой 40-й день рождения отмечает митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.

Первым его поздравил Патриарх Кирилл и удостоил его ордена преподобного Сергия Радонежского (III степени). Свои поздравления разместили в социальных сетях глава города Сергей Волков, представители духовенства, прихожане церкви, учащиеся православных гимназий.

Напомним, что во Владимирскую область владыка приехал в конце 2024 года. За это время он провел всего одну пресс-конференцию, вместе с тем ни одно значимое мероприятие не обходится без присутствия митрополита. Также именно он стал инициатором установки памятника князю Андрею Боголюбскому на смотровой площадке Дмитриевского собора.