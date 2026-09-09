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НовостиОбщество9 сентября 2026 8:44

Во Владимирской области пройдет ИТ-диктант

Онлайн-акция состоится с 11 по 13 сентября
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 11 по 13 сентября пройдёт Всероссийская образовательная онлайн-акция «ИТ-диктант-2026».

Тестирование откроется 11 сентября в полночь. У участников будет час, чтобы ответить на 32 вопроса. ИТ-диктант включает тестовые задания различного уровня сложности по 7 ключевым направлениям цифровой грамотности: «Цифровое потребление», «Финансовые операции и покупки в сети «Интернет», «Цифровая безопасность», «Критическое восприятие информации», «Использование социальных сетей и создание мультимедийного контента», «Поиск информации» и «Использование цифровых устройств». По итогам акции все участники получат электронные именные сертификаты с количеством набранных баллов.

По результатам будет сформирована статистика прохождения заданий в разрезе регионов страны. Полученные результаты позволят определить актуальный уровень цифровой подготовки граждан.