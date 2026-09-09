Григорий Лазарев уволился с должности главврача владимирского онкодиспансера

фото со страницы онкодиспансера в ВК

8 сентября пост главного врача Областного онкодиспансера покинул Григорий Лазарев, который с мая находился на больничном. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию, которое подписала и.о. министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева, сообщает Зебра-ТВ.

Григорий Лазарев начал работать в онкодиспансере хирургом-онкологом в 2011 году, а в 2023 году его назначили главным врачом.

В июле текущего года на портале вакансий hh.ru появилась вакансия главного врача онкодиспансера. Вместе с тем и.о. главврача в августе назначили Ольгу Добрынину, которая возглавляет ОКБ. Была версия, что учреждения хотят объединить, но региональный Минздрав это отрицает.