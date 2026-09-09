«Кубок России» по хоккею среди юношей пройдет во Владимирской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Владимирской области сообщает, что с 10 по 15 сентября в ледовом комплексе «Владимир» состоится первый тур Всероссийских соревнований по хоккею среди юношей до 16 лет «Кубок России».

В нём примут участие пять команд: «ЦСКА» (Москва), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Северсталь» (Череповец) и «Красная машина Юниор» (Мытищи). Всего за «Кубок России» поборются представители 20 команд, одна из которых – «Динамо-Джуниверс» спортивной школы Республики Беларусь (Минск).

Эти соревнования проводятся по инициативе Федерации хоккея России. Туры с первого по третий являются отборочными к «Серебряному» и «Золотому» финалам. По результатам трёх туров формируется рейтинг команд с 1 по 20 место. В четвертом и пятом турах команды формируют две группы по следующему принципу: «Серебряный финал» – с 9 по 20 место, «Золотой финал» – с 1 по 8 место. Команда, победившая по итогам пятого тура в группе «Золотого финала», станет победителем Всероссийских соревнований среди юношей до 16 лет «Кубок России».