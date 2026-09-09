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НовостиОбщество9 сентября 2026 6:25

В Струнино школа №11 открылась после капитального ремонта

В здании были отремонтированы все помещения
Виктория СУХОВА
фото со страницы школы №11 в ВК

фото со страницы школы №11 в ВК

Школа №11, которая расположена в Струнино, открыла свои двери после капитального ремонта.

В рамках госпрограммы «Развитие образования» здесь отремонтировали все помещения, заменили инженерные сети, вентиляционную систему, провели электромонтажные работы, установили новые двери. Также было закуплено новое современное оборудование, которое уже оценили учащиеся.

В рамках проекта «Центр развития семьи» полностью обновили кабинет информатики. В классе появилась новая мебель и современное ИТ-оборудование. Работы коснулись и актового зала - для проведения концертов, праздников и школьных мероприятий здесь установили большой светодиодный экран.