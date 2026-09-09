Леса под Петушками могут отдать под строительство мусорного полигона

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Издание "Зебра-ТВ" со ссылкой на свои источники сообщает, что в скором времени в Петушинском районе появится новый мусорный полигон. Причем под его строительство выделят земли Лесного фонда.

В качестве доказательства журналисты опубликовали документ за подписью и.о. Министра природных ресурсов и экологии РФ Константина Цыганова, который является ответом депутату Госдумы Анатолию Грешневикову. В этом документе указано, что нынешний мусорный полигон возле деревни Бабанино в Петушинском районе планируют вывести из эксплуатации в 2028 году.

К этому времени в Петушинском районе должен появиться новый полигон, который разместится на площади в 39 гектаров. Сейчас там располагаются земли Лесного фонда. Новый полигон будет обрабатывать до 150 тысяч тонн ТКО в год, размещать до 100 тысяч тонн ТКО в год и утилизировать 70 тысяч тонн ТКО в год. Появление нового мусорного полигона в этом месте объяснили близостью к трассе М-7 "Волга", что позволит автомобилям с мусором проще заезжать на территорию будущего полигона.