Вязниковское предприятие погасило перед рабочими долг в 83,5 миллиона рублей

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В Вязниковскую прокуратуру за помощью обратились сотрудники местного предприятия, специализирующегося на производстве нетканых текстильных материалов.

Было установлено, что из-за налоговой задолженности руководитель организации не выплачивал 383 работникам зарплату с марта по август 2026 года. В итоге образовался долг на сумму 83,5 миллиона рублей.

Прокуратура внесла генеральному директору предприятия представление и завела уголовное дело по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

Вступив в процесс о банкротстве организации, надзорное ведомство не допустило несвоевременного перехода к стадии конкурсного производства, что препятствовало бы погашению долга. После этого рабочие получили зарплату.

Несмотря на это, расследование продолжается. Следователями осматриваются финансово-хозяйственные документы, проводятся допросы, выполняется комплекс действий по установлению имущественного положения организации, причин задолженности. По результатам расследования будет принято процессуальное решение, подчеркивают в региональном Следкоме.