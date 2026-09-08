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НовостиОбщество8 сентября 2026 13:35

В Коврове открыли «умную» спортивную площадку

Также в этом году такие площадки появятся в Меленках и Киржаче
Виктория СУХОВА
фото администрации Коврова

фото администрации Коврова

В Коврове открыли «умную» спортивную площадку. Отметили открытие по-спортивному: турниром по мини-футболу среди детских команд.

Площадка включает в себя зоны для мини-футбола, баскетбола, волейбола, воркаута и уличные тренажёры с QR-кодами. Их возводят при поддержке госпрограммы «Спорт России» и федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

«В 2026 году во Владимирской области планируется открыть три «умные» площадки: в Киржаче, Меленках и Коврове, – отметил заместитель министра физической культуры и спорта региона Станислав Чесноков. – Их главная задача – дать возможность жителям любого возраста и с любым уровнем подготовки тренироваться в комфортных современных условиях.

Впервые «умные» площадки появились в области три года назад во Владимире и Гусь-Хрустальном, в спальных густонаселённых районах этих городов.