фото администрации Коврова

В Коврове открыли «умную» спортивную площадку. Отметили открытие по-спортивному: турниром по мини-футболу среди детских команд.

Площадка включает в себя зоны для мини-футбола, баскетбола, волейбола, воркаута и уличные тренажёры с QR-кодами. Их возводят при поддержке госпрограммы «Спорт России» и федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

«В 2026 году во Владимирской области планируется открыть три «умные» площадки: в Киржаче, Меленках и Коврове, – отметил заместитель министра физической культуры и спорта региона Станислав Чесноков. – Их главная задача – дать возможность жителям любого возраста и с любым уровнем подготовки тренироваться в комфортных современных условиях.

Впервые «умные» площадки появились в области три года назад во Владимире и Гусь-Хрустальном, в спальных густонаселённых районах этих городов.