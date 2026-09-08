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НовостиОбщество8 сентября 2026 12:59

Во Владимире расширили выезд из Коммунара на Судогодское шоссе

Теперь на дороге три полосы
Виктория СУХОВА
фото из социальных сетей Сергея Волкова

фото из социальных сетей Сергея Волкова

Во Владимире расширили выезд из микрорайона Коммунар на Судогодское шоссе. На этот участок дороги неоднократно обращали внимание жители, поскольку после появления светофоров выезд с улицы Зеленой оставался двухполосным, а это приводило к пробкам.

Теперь на улице Зелёной расширили проезжую часть до трех полос - две будут вести направо, одна — налево. Рабочие уложили новое асфальтовое покрытие и скорректировали работу светофора.

- Теперь автомобилистам будет комфортнее двигаться по этому участку и разъезжаться между собой, а организованное светофорное регулирование позволит сделать проезд перекрестка более удобным, - подчеркивает глава города Сергей Волков.